تاريخ صلاح "نقطة القوة" لإسقاط وست هام الليلة

يتسلح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بسجل مميز أمام وست هام يونايتد، إذ سيلتقي الفريقان مساء الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليغ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن صلاح منذ انضمامه إلى "الريدز" في موسم 2017-2018، زار شباك وست هام في 6 مباريات بالدوري، من أصل 7 مواجهات له ضد الهامرز.

🔴 🇪🇬 👑 Since the 2017/18 season, @LFC’s Mohamed Salah has scored in six of his seven #PL matches against the Hammers#WHULIVpic.twitter.com/VtEz38gOnR — Premier League (@premierleague) January 31, 2021

كما أشار الحساب الرسمي إلى أن مايكل أنطونيو، نجم وست هام، أحرز أهدافا ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي لاعب آخر بقميص فريقه.

⚒ Michail Antonio has scored more goals against Liverpool in the #PL than any other player for @WestHam (4 in 6 appearances) #WHULIVpic.twitter.com/GRBJSZUU7D — Premier League (@premierleague) January 31, 2021

وسجل أنطونيو في مرمى ليفربول 4 مرات خلال 6 مباريات بالبريميرليغ.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 37 نقطة، يليه وست هام في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين.

المصدر: twitter/premierleague