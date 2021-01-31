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مرشح لرئاسة برشلونة يرد على تسريبات "العقد الفرعوني" لميسي

الرياضة

مرشح لرئاسة برشلونة يرد على تسريبات
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رد فيكتور فونت المرشح لمقعد رئاسة برشلونة، على تسريب الصحافة الإسبانية تفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا والذي وصفته بـ"العقد الفرعوني" متخطيا نصف مليار يورو.

وكتب فونت، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليونيل ميسي يستحق كل يورو يستلمه من برشلونة.. إنه لم يضر النادي بل على العكس تماما، هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا إلى الأبد".

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أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة
أكثر من نصف مليار يورو.. تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة

وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017-18 وبلغ إجمالي عما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وبرشلونة في يونيو المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.

المصدر: twitter/victor_font

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