مرشح لرئاسة برشلونة يرد على تسريبات "العقد الفرعوني" لميسي

رد فيكتور فونت المرشح لمقعد رئاسة برشلونة، على تسريب الصحافة الإسبانية تفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا والذي وصفته بـ"العقد الفرعوني" متخطيا نصف مليار يورو.

وكتب فونت، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ليونيل ميسي يستحق كل يورو يستلمه من برشلونة.. إنه لم يضر النادي بل على العكس تماما، هو أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يستمر معنا إلى الأبد".

Leo Messi s’ha guanyat fins l’últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més. — Víctor Font (@victor_font) January 31, 2021

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وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017-18 وبلغ إجمالي عما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما وبرشلونة في يونيو المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.

المصدر: twitter/victor_font