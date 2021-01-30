بالميراس البرازيلي يتوج بكأس ليبرتادوريس ويحجز مقعده في مونديال الأندية (فيديو)

توج فريق بالميراس البرازيلي بطلا لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفوزه على مواطنه سانتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا الشهير في نهائي المسابقة يوم السبت.

ويدين بالميراس بالفضل في الفوز لنجمه برينو لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

🏆💚 ¡UN GOL PARA LA HISTORIA! 🐷



⚽️🇧🇷 A los 90+9', Breno Lopes le dio a @Palmeiras su segunda CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEternapic.twitter.com/bzszr7Y5oW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 30, 2021

وهذا التتويج هو الثاني لفريق بالميراس في تاريخ البطولة بعد الأول عام 1999.

وسيشارك بالميراس كممثل عن قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية الذي ستستضيفه قطر بين 4 و11 فبراير المقبل.

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المصدر: RT