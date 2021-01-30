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بالميراس البرازيلي يتوج بكأس ليبرتادوريس ويحجز مقعده في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

بالميراس البرازيلي يتوج بكأس ليبرتادوريس ويحجز مقعده في مونديال الأندية (فيديو)
AFP Silvia Izquierdo / POOL
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توج فريق بالميراس البرازيلي بطلا لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفوزه على مواطنه سانتوس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماراكانا الشهير في نهائي المسابقة يوم السبت.

ويدين بالميراس بالفضل في الفوز لنجمه برينو لوبيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وهذا التتويج هو الثاني لفريق بالميراس في تاريخ البطولة بعد الأول عام 1999.

وسيشارك بالميراس كممثل عن قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية الذي ستستضيفه قطر بين 4 و11 فبراير المقبل.

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المصدر: RT

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