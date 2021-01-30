بايرن ميونخ يثأر من الفريق الوحيد الذي أسقطه عام 2020 (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري كل من جيروم بواتينغ وتوماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرجي جنابري في الدقائق 32 و43 و57 و63 على الترتيب، فيما أحرز الكرواتي أندي كراماريتش هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة الـ44 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، ثأر البايرن من الفريق الوحيد الذي أذاقه مرارة الخسارة عام 2020 في جميع المسابقات وبالنتيجة ذاتها، عندما أسقطه هوفنهايم 4-1 في الجولة الثانية من الدوري في الـ27 من سبتمبر الماضي.

ورفع البايرن رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد هوفنهايم عند 22 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري الألماني "البوندسليغا".

المصدر: أ ف ب