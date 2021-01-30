"كاس" تمنح الوحدة السوري مليون دولار من قيمة انتقال خريبين من الظفرة إلى الهلال

حكمت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" أمس الجمعة لصالح الوحدة السوري في قضية انتقال المهاجم السوري عمر خريبين من الظفرة الإماراتي إلى الهلال السعودي، عام 2017.

وأيدت المحكمة قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم في يوليو 2019، وجاء في حكمها: "يتعين على نادي الظفرة الإماراتي الدفع لنادي الوحدة السوري خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ إجمالي 1.09 مليون دولار بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا على المبلغ المذكور من 23 يونيو 2017 حتى تاريخ نفاذ الدفع".

محكمة دولية تمنح الوحدة مليون دولار من قيمة انتقال خربين إلى الهلال https://t.co/JqBaLbPaDG | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 30, 2021

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وبعد انتقال خريبين من الوحدة الدمشقي إلى الظفرة على سبيل الإعارة في ديسمبر 2015، اشترى الأخير عقده في مارس 2016 مقابل مليون دولار أمريكي يتم تسديدها على دفعات حتى 1 يناير 2021.

واتفقت الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) أنه بحال انتقاله إلى ناد جديد قبل انتهاء مهلة التسديد، سيكون على الظفرة أن يسدد للوحدة الذي نشأ اللاعب في صفوفه، 20 % من قيمة انتقاله إلى فريق آخر.

في المقابل، بلغت قيمة البند الجزائي بين الظفرة وخريبين 6.5 ملايين دولار بحال أراد فسخ عقده من طرف واحد.

وهذا ما حصل، إذ بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي في 2017، فسخ عقده لينتقل بشكل كامل إلى فريق العاصمة الرياض مسددا مبلغ 5.5 ملايين دولار للنادي الإماراتي بعد حصول تسوية بينهما.

وطالب الوحدة السوري بحصة 20 % من الظفرة الذي رفض تسديدها معتبرا أن اللاعب لم ينتقل وقد فسخ عقده بنفسه.

ولجأ النادي السوري إلى الاتحاد الدولي في أكتوبر 2017 مطالبا الظفرة بتسديد 1.3 مليون دولار وهو ما حكم به "الفيفا" لمصلحته في يوليو 2019، معتبرا أن الانتقال قد حصل بين الظفرة والهلال.

لكن الظفرة لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" التي منحت في نهاية المطاف الوحدة حق الحصول على 1.09 مليون دولار على تعويض لانتقال خريبين، معتبرة أن مبلغ 5.5 ملايين دولار كان بدل انتقال للاعب، برغم أنه كان على شكل بند جزائي.

وحقق خريبين مع الهلال العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

يذكر أن خريبين البالغ 27 عاما فك ارتباطه بالهلال الشهر الجاري منتقلا إلى الوحدة الإماراتي حتى 2023.

ومثل خربين منتخب "نسور قاسيون" في 44 مباراة بين 2012 و2019 سجل خلالها 18 هدفا، قبل إعلان الاتحاد السوري لكرة القدم إيقافه في نوفمبر 2020 عن تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة بسبب خلافات مع المدرب التونسي للمنتخب نبيل معلول.

المصدر: أ ف ب