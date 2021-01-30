أتلتيكو مدريد يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت، إصابة الثنائي، البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو وماريو هيرموسو بفيروس كورونا المستجد.

وقال النادي في بيانه، إن كاراسكو وهيرموسو يخضعان لعزل صحي في المنزل منذ أمس الجمعة وفقا لإرشادات السلطات الصحية وبروتوكولات رابطة الدوري.

جاءت نتيجتا لاعبينا @CarrascoY21 و@MarioHermoso5 ايجابيتين بعد فحوصات كوفيد الأخيرة التي خضعا لها، وهما متواجدان في بيتيهما تطبيقا لتعليمات العزلة التي يقر بها البروتوكول المعمول به في هذا الصدد. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 30, 2021

وسيغيب الثنائي عن صفوف أتلتيكو عندما يحل ضيفا على قادش ضمن الجولة الـ21 من "الليغا" يوم غد الأحد.

Atletico Madrid have confirmed that both Mario Hermoso and Yannick Carrasco have tested positive for coronavirus



Get well soon 🙏 pic.twitter.com/lzXSdCqFcs — Goal (@goal) January 30, 2021

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ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه جاره ريال مدريد.

المصدر: atleticodemadrid.com