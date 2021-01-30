السماح بحضور 30 ألف مشجع يوميا في أستراليا المفتوحة للتنس

قال مارتن باكولا وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم السبت، إنه سيسمح بحضور ما يصل إلى 30 ألف مشجع يوميا خلال بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

ويمثل هذا العدد نحو 50 في المئة من العدد المسموح به في الأوضاع العادية.

وسينخفض العدد إلى 25 ألفا في الأيام الخمسة الأخيرة من البطولة الكبرى الأولى للموسم الحالي مع تراجع عدد المباريات.

وقال باكولا للصحفيين في مقر إقامة البطولة: "هذا يعني أنه خلال 14 يوما سيصل العدد الإجمالي للجمهور إلى 390 ألف شخص هنا في ملبورن بارك وهذا يعادل نحو 50 في المئة من معدل العدد خلال السنوات الثلاث الأخيرة".

The #AusOpen has been described as “the most significant international event with crowds that the world has seen in many, many months” after local health authorities granted permission for up to 30,000 spectators a day, reports @stu_fraserhttps://t.co/iBgX8sxGqd — Times Sport (@TimesSport) January 30, 2021

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وأضاف المسؤول الأسترالي: "لن تكون الأمور مثل ما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لكنه سيكون الحضور الجماهيري الأكبر في حدث رياضي خلال أشهر طويلة".

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة على ملاعب ملبورن بارك في الـ8 من فبراير المقبل وتستمر 14 يوما.

المصدر: رويترز