وست هام يضم لينغارد على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد

أعلن نادي وست هام الإنجليزي في بيان رسمي اليوم السبت ضم المهاجم جيسي لينغارد البالغ 28 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من مانشستر يونايتد.

وقال لينغارد لمحطة وست هام التلفزيونية: "إنه فصل جديد في مسيرتي. لا يوجد أي شيء مضمون ولكني جئت إلى هنا للعمل بقوة ومساعدة الفريق من خلال خبرتي. هذا هو هدفي الرئيسي".

وتابع: "أرغب فقط في الاستمتاع وخوض المباريات مجددا".

وسيلعب لينغارد بالقميص رقم 11 مع وست هام.

🆕 Exclusive first interview with @JesseLingard



Our new No.1️⃣1️⃣ on joining West Ham United... #WelcomeJesse — West Ham United (@WestHam) January 29, 2021

ولعب لينغارد بقميص "الشياطين الحمر" 210 مباريات سجل خلالها 33 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.

Who wants a signed @JesseLingard home shirt?! To be in with a chance:



❤️ Like this tweet

🔃 RT

✍️ Tag a friend pic.twitter.com/vH5yU1n33b — West Ham United (@WestHam) January 30, 2021

ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة مع اليونايتد في الدوري خلال الموسم الحالي، ولعب 3 مباريات فقط مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ℹ️ سيقضي @JesseLingard الباقي من الموسم الحالي 2020/21 معارًا إلى نادي وست هام.



نتمنى لك كل التوفيق يا جيسي! 🙌#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 29, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: whufc.com