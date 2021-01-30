وست هام يضم لينغارد على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد
أعلن نادي وست هام الإنجليزي في بيان رسمي اليوم السبت ضم المهاجم جيسي لينغارد البالغ 28 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من مانشستر يونايتد.
وقال لينغارد لمحطة وست هام التلفزيونية: "إنه فصل جديد في مسيرتي. لا يوجد أي شيء مضمون ولكني جئت إلى هنا للعمل بقوة ومساعدة الفريق من خلال خبرتي. هذا هو هدفي الرئيسي".
وتابع: "أرغب فقط في الاستمتاع وخوض المباريات مجددا".
وسيلعب لينغارد بالقميص رقم 11 مع وست هام.
🆕 Exclusive first interview with @JesseLingard— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
Our new No.1️⃣1️⃣ on joining West Ham United... #WelcomeJesse
ولعب لينغارد بقميص "الشياطين الحمر" 210 مباريات سجل خلالها 33 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.
Who wants a signed @JesseLingard home shirt?! To be in with a chance:— West Ham United (@WestHam) January 30, 2021
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ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة مع اليونايتد في الدوري خلال الموسم الحالي، ولعب 3 مباريات فقط مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
ℹ️ سيقضي @JesseLingard الباقي من الموسم الحالي 2020/21 معارًا إلى نادي وست هام.— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 29, 2021
نتمنى لك كل التوفيق يا جيسي! 🙌#يونايتد
المصدر: whufc.com