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إصابة كين تهدده بالغياب عن الملاعب 6 أسابيع

الرياضة

إصابة كين تهدده بالغياب عن الملاعب 6 أسابيع
Globallookpress David Klein via www.imago-images
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، أن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليفربول.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن توتنهام ينتظر نتيجة فحوصات كين، وإذا كان هناك تلف في العظام أو الأربطة، فقد يغيب اللاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني يأمل أن تكون إصابة كاحل كين غير خطيرة، وبالتالي تقتصر مدة غيابه على 3 أسابيع فقط.

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وغادر كين مصابا المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ليفربول أمس الأول بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

المصدر: thesun.co.uk

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