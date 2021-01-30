إصابة كين تهدده بالغياب عن الملاعب 6 أسابيع

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها اليوم السبت، أن هاري كين نجم توتنهام هوتسبير مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام ليفربول.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن توتنهام ينتظر نتيجة فحوصات كين، وإذا كان هناك تلف في العظام أو الأربطة، فقد يغيب اللاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي اللندني يأمل أن تكون إصابة كاحل كين غير خطيرة، وبالتالي تقتصر مدة غيابه على 3 أسابيع فقط.

Tottenham target Harry Kane return for West Ham showdown next month https://t.co/cgZ1cW6Bir — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 29, 2021

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وغادر كين مصابا المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ليفربول أمس الأول بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

المصدر: thesun.co.uk