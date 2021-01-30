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فيلم وثائقي عن مايكل شوماخر يحتوي على لقطات خاصة تقدمها العائلة

الرياضة

فيلم وثائقي عن مايكل شوماخر يحتوي على لقطات خاصة تقدمها العائلة
Reuters Robert Pratta
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سيتم عرض فيلم وثائقي عن مايكل شوماخر بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات يتضمن لقطات خاصة حصرية قدمتها عائلة الأسطورة الألماني بالإضافة إلى مقابلات مع زوجته وابنه وأشخاص مقربين آخرين.

وسيقوم المخرجان الألمانيان مايكل ويتش وهانس برونو بإعداد الفيلم عن بطل الفورمولا 1، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء رحلة التزلج في عام 2013 ولم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

ويحمل الفيلم عنوان "شوماخر"، وسيحتوي على تسجيلات خاصة قدمتها عائلة السائق السابق البالغ من العمر 52 عاما، بالإضافة إلى مقابلات مع كورينا زوجة مايكل وابنه ميك وابنته جينا ماري وأشخاص مقربين آخرين.

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ويظهر الفيلم مسيرة مايكل المثيرة للإعجاب والعديد من جوانب الشخصية المعقدة. وقالت سابينا كيم، مديرة فريق شوماخر، إنه متسابق فورمولا 1 شجاع وعديم الرحمة، ورياضي طموح، وشخص يتمتع بذوق فني فريد، ولاعب جماعي موثوق به، ورجل عائلة محب. وفقا تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ستار".

ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الفيلم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ودخل شوماخر في "سبات" عميق منذ 29 ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس.

وتعيش عائلة شوماخر في عزلة وتتخذ من غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، ولا يسمح إلا لمجموعة صغيرة من الأشخاص بزيارتها. وتحيط عائلته وضعه الصحي بسرية تامة.

المصدر: dailystar

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