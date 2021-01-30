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إصابة نجمي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة نجمي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا
AFP FRANCK FIFE
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة ثنائي الفريق ماركو فيراتي وعبدو ديالو بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تم تأكيد إصابة ماركو فيراتي وعبدو ديالو، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، لذلك سوف يحترمان العزلة ويخضعان للبروتوكول الصحي المناسب".

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وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري الفرنسي أمام مونبيليه برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في الجولة 21.

يذكر أن بي سي جي سيواجه لوريان في منافسات الدوري الفرنسي، غدا الأحد.

المصدر: twitter/PSG_inside

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