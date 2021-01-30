إصابة نجمي باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة ثنائي الفريق ماركو فيراتي وعبدو ديالو بفيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تم تأكيد إصابة ماركو فيراتي وعبدو ديالو، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، لذلك سوف يحترمان العزلة ويخضعان للبروتوكول الصحي المناسب".

Marco Verratti et Abdou Diallo sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2021

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وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في آخر مبارياته في الدوري الفرنسي أمام مونبيليه برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في الجولة 21.

يذكر أن بي سي جي سيواجه لوريان في منافسات الدوري الفرنسي، غدا الأحد.

المصدر: twitter/PSG_inside