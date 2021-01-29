ليفربول المثقل بالإصابات يبحث عن قلب دفاع

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة أن فريقه المثقل بالإصابات، يبحث عن قلب دفاع لتعويض الغيابات الكثيرة في هذا المركز قبل 3 أيام من نهاية الميركاتو الشتوي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لست متأكدا من وجود 80 مليون جنيه إسترليني (110 مليون دولار) لشراء قلب دفاع.. ولا أعتقد أيضا أنه يوجد فريق حاليا يمكنه بيع لاعب من هذا الطراز الرفيع"، وذلك قبل يومين من المواجهة التي سيخوضها الـ"ريدز" أمام المضيف وست هام يونايتد، حيث سيفتقد حامل اللقب إلى خدمات مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي اضطر المدرب الألماني إلى استبداله بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول على توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الـ20 من "البريميرليغ" أمس الخميس، وينتظر "الريدز" نتائج الأشعة التي خضع لها ماتيب لمعرفة مدة غيابه.

Mit den Ausfällen von Joel Matip & Fabinho ist die Personaldecke beim FC #Liverpool noch einmal dünner geworden. Trainer Jürgen Klopp bestätigte, dass man alles versuche, noch einen neuen Verteidiger zu holen, es aber eine langfristige Lösung sein sollte.https://t.co/b3jRnLhsI2 — 90PLUS (@neunzig_plus) January 29, 2021

وأضاف كلوب المحروم أيضا لفترة طويلة من قطبي الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب الإصابة، إن "الفرق لن تبيع لاعبين من هذا المستوى في الوقت الحالي. (لكن) علينا أن نجد اللاعب المناسب الذي يتناسب مع وضعنا المالي".

ويتعافى فان دايك من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى تعرض لها منتصف أكتوبر الماضي، أما غوميز فيغيب منذ خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في أوائل نوفمبر.

وفي مواجهة وست هام، سيغيب عن ليفربول أيضا وبسبب الاصابة لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو الذي لجأ إليه كلوب لشغل مركز قطب الدفاع منذ إصابة فان دايك، علما بأن البرازيلي غاب أيضا عن مباراة الأمس ضد توتنهام حيث لجأ كلوب على غرار مبارياته الأخيرة إلى قائده لاعب الوسط جوردان هندرسون للعب في مركز قطب الدفاع.

وكان فابينيو قد غاب عن مباراة الريدز أمس، بينما تواجد ماتيب في التشكيل الأساسي، ولكنه خرج بين الشوطين متأثرًا بإصابة تعرض لها في الكاحل. 🔴 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 29, 2021

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وفي هذا السياق، أصر الألماني على ضرورة إيجاد حل طويل الأمد لمركز قطب الدفاع، رغم أن سوق الانتقالات "الميركاتو الشتوي" باتت على وشك إغلاق أبوابها.

أما فابينيو، فقال كلوب إنه "لا توجد فرصة" لأن يلعب في مباراة الأحد.

المصدر: أ ف ب