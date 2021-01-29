وست هام يفعل بند شراء الجزائري بن رحمة بصفقة دائمة

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تحويل إعارة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة البالغ 25 عاما من نادي برنتفورد من الدرجة الأولى إلى صفقة دائمة.

وجاء في بيان النادي اللندني: "يسر نادي وست هام أن يؤكد أن سعيد بن رحمة، قد أتم انتقاله بشكل دائم إلى صفوف النادي بعقد يمتد لغاية عام 2026".

ولم يذكر النادي في بيانه قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنها بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

We are pleased to confirm Saïd Benrahma has completed his permanent transfer to the Club! ✍️ — West Ham United (@WestHam) January 29, 2021

وانضم بن رحمة من برنتفورد على سبيل الإعاراة في أكتوبر الفائت بعد أن أمضى معه موسمين سجل خلالهما 30 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

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ومنذ مشاركته الأولى مع النادي اللندني ضد ليفربول في 31 أكتوبر، شارك بن رحمة في 14 مباراة مع وست هام في جميع المسابقات وساهم في احتلال الفريق للمركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: أ ف ب