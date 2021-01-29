 
مباشر

وست هام يفعل بند شراء الجزائري بن رحمة بصفقة دائمة

الرياضة

وست هام يفعل بند شراء الجزائري بن رحمة بصفقة دائمة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnvq

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تحويل إعارة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة البالغ 25 عاما من نادي برنتفورد من الدرجة الأولى إلى صفقة دائمة.

وجاء في بيان النادي اللندني: "يسر نادي وست هام أن يؤكد أن سعيد بن رحمة، قد أتم انتقاله بشكل دائم إلى صفوف النادي بعقد يمتد لغاية عام 2026".

ولم يذكر النادي في بيانه قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أنها بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين مكافآت.

وانضم بن رحمة من برنتفورد على سبيل الإعاراة في أكتوبر الفائت بعد أن أمضى معه موسمين سجل خلالهما 30 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة.

إقرأ المزيد
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك توتنهام (فيديو)
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك توتنهام (فيديو)

ومنذ مشاركته الأولى مع النادي اللندني ضد ليفربول في 31 أكتوبر، شارك بن رحمة في 14 مباراة مع وست هام في جميع المسابقات وساهم في احتلال الفريق للمركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا