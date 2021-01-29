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بالفيديو.. قميص سان جيرمان الرابع المستوحى من درب التبانة

الرياضة

بالفيديو.. قميص سان جيرمان الرابع المستوحى من درب التبانة
twitter/PSG
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كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النقاب عن مجموعته لربيع وصيف 2021 الجمعة، إضافة للقميص الرابع لفريق كرة القدم المستوحى من درب التبانة المميزة بألوانها الأرجواني والوردي.

وذكر النادي في بيان صحفي أن اللون الجديد للقميص الرابع يشير إلى طموح النادي الباريسي في تجسيد مكانته، ويؤكد على إرادة ناد يتجرأ على التفكير إلى الأمام وناد رائد على الصعيد الدولي يتخطى الحدود ويبتكر ويخلق ويلهم.

وجاء الأمر بالتعاون مع علامة JordanAir التجارية الخاصة بأسطورة كرة السلة الأمريكية ونادي شيكاغو بولز مايكل جوردان، التي بدأت في عام 2018.

وتعكس هذه المجموعة الجديدة التي تضم إضافة للقميص الرابع (ملابس للأطفال والنساء والرجال) الإبداع المستمر لباريس سان جيرمان وجوردان. 

ويتميز القميص الجديد بالألوان الفريدة (الوردي، والبنفسجي ) ووجود العلامة الشهيرة.

كما يتميز نقش "باريس" على شعار النادي، إذ استخدمت في الطباعة مكونات خاصة تستعملها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على مكوكاتها الفضائية.

المصدر: twitter/PSG

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