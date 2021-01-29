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مورينيو يحقق السجل الأسوأ في تاريخه مع توتنهام وكلوب يعمق الجراح

الرياضة

مورينيو يحقق السجل الأسوأ في تاريخه مع توتنهام وكلوب يعمق الجراح
AFP JON SUPER
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تسببت هزيمة توتنهام هوتسبير أمام ليفربول في المباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب السبيرز بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي برقم سلبي لجوزيه مورينو مدرب توتنهام.

حيث خسر مورينيو اللقاء السادس له على أرضه في الدوري منذ تولي مسؤولية السبيرز، وهو الرقم الذي يفوق أي سجل له مع فرقه السابقة وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وسدد توتنهام 3 كرات فقط طوال المباراة أمام ليفربول، وهو أقل عدد من التسديدات لفريق من الستة الكبار، في مواجهة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفقا لشبكة "سكواكا".

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حيث لم يخسر مع تشيلسي سوى 5 مباريات، ومانشستر يونايتد خسر معهم 4 مباريات، وريال مدريد 3 مباريات، فيما لم يخسر مع بورتو سوى مباراة وحيدة.

المثير في الأمر أن ليفربول نجح في هزيمة توتنهام مرتين هذا الموسم، أي نصف عدد هزائم الفريق في الدوري (4 هزائم).

ونجح الريدز في هز شباك السبيرز بخمسة أهداف في المباراتين أي ربع إجمالي عدد الأهداف التي سكنت شباك السبيرز هذا الموسم (20 هدفا).

بالمقابل رفع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول سجل انتصاراته ضد البرتغالي مورينيو في البريميرليغ للانتصار الخامس، وهو ما يساوي العدد الإجمالي لانتصارات السير أليكس فيرغسون (انتصار واحد) وأرسين فينغر (انتصار واحد) وبيب غوارديولا (ثلاث انتصارات).

المصدر: "وكالات"

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