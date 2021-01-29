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دجوكوفيتش ينسحب ثم يعود للمشاركة في بطولة أديليد الاستعراضية

الرياضة

دجوكوفيتش ينسحب ثم يعود للمشاركة في بطولة أديليد الاستعراضية
AFP MICHAEL ERREY
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انسحب نوفاك دجوكوفيتش من مباراة استعراضية في أديليد الجمعة بسبب بثور في يده، لكنه عاد بعد ذلك للمشاركة في المجموعة الثانية ليساعد مواطنه فيليب كراينوفيتش في الفوز على يانيك سينر.

وكان من المفترض أن يلعب الصربي دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا أمام أربعة آلاف متفرج لكنه انسحب قبل دقائق من بدء مباراته بسبب الإصابة وشارك مواطنه فيليب كراينوفيتش بدلا منه.

وفي مفاجأة سعيدة للجماهير نزل دجوكوفيتش إلى أرض الملعب ليشارك في المجموعة الثانية بعد فوز كراينوفيتش، زميله في التدريبات، بالمجموعة الأولى ويحسم الفوز 6-3 و6-3 على اللاعب الإيطالي الشاب.

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وقال اللاعب الصربي الذي استمتع بيومه الأول بعد نهاية الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما: "أشعر بالأسف لعدم تمكني من اللعب منذ البداية.

وتابع: "خضعت للعلاج ولم أكن في أفضل حالاتي في آخر يومين ولم أعلم رد فعلي".

وأضاف: "الأمر ليس سهلا لكنه جزء مما نفعله، نحن محترفون، تعلمنا على مدار السنوات اللعب رغم الألم.

واستطرد: "هل الألم محتمل أم لا، بالتأكيد بعد التدريبات الشاقة وقبل انطلاق بطولتي كأس اتحاد اللاعبين المحترفين وأستراليا المفتوحة تتجنب المخاطرة".

وسيسعى دجوكوفيتش وكراينوفيتش للدفاع عن لقب كأس اتحاد اللاعبين المحترفين للفرق الأسبوع المقبل قبل أن يستهل المصنف الأول عالميا مشواره لحصد لقبه التاسع في أستراليا المفتوحة في الثامن من فبراير.

المصدر: "أ ف ب"

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