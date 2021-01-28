مقابل مليوني دولار.. الزمالك يعير مصطفى محمد لغلطة سراي التركي

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف، مقابل حصول النادي على مليوني دولار نقدا.

ويتضمن عقد الإعارة بندا بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

وأكد مصدر بالنادي أن بند أحقية البيع مستمر حتى ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد لا يحق للنادي ضم اللاعب بعدها.

وكان اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض اليوم حسم خلالها ملف احترافه بالنادي التركي بعد رفض الزمالك الموافقة على احترافه بنادي سانت إتيان الفرنسي.

ناصر حاتم

المصدر: RT