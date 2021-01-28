آمال الألماني مولر تتبدد بالمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو

تبددت آمال المهاجم توماس مولر بخوض غمار أولمبياد طوكيو المقرر هذا الصيف مع منتخب ألمانيا لكرة القدم، بعد أن أكد اتحاد بلاده للعبة أنه لن يتم اختياره ضمن التشكيلة الأولية.

وأفادت وكالة سيد الألمانية، أن اسم نجم نادي بايرن ميونخ البالغ 31 عاما ليس ضمن القائمة الموسعة للاعبين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو والتي تم تقديمها إلى الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا)، علما أنه لم يتم الكشف بعد عن أسماء اللاعبين بشكل علني.

Alors qu'il en rêvait, l'attaquant du Bayern Munich, Thomas Müller (31 ans), ne participera pas aux Jeux Olympiques de Tokyo, programmés l'été prochain, sous les couleurs de l'Allemagne https://t.co/U27Hgx7Uwbpic.twitter.com/lokyw3KRt8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 28, 2021

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ويسمح فقط الاختيار من اللاعبين المتواجدين على اللائحة التي تقدم في يناير للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها في 23 يوليو المقبل.

وسبق أن أدرج ستيفان كونتز مدرب المنتخب الأولمبي الألماني اسم مولر على القائمة السابقة قبل تأجيل الأولمبياد من صيف 2020 إلى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان مولر ضمن المنتخب الذي رفع كأس العالم عام 2014 في البرازيل، إلا أنه استبعد عن "المانشافت" مع زميليه ماتس هوملز وجيروم بواتنغ منذ مارس 2019 من قبل المدرب يواكيم لوف الذي حاول إعادة بناء المنتخب بعد تلقيه صفعة موجعة في مونديال روسيا 2018 حيث خرج من دور المجموعات.

وكانت الفرصة متاحة أمام مولر لخضوض غمار الأولمبياد كأحد اللاعبين الثلاثة فوق 23 عاما الذي يحق لكل منتخب إدراجهم ضمن قائمتها.

المصدر: أ ف ب