باير ليفركوزن يعلن إصابة نديم أميري بفيروس كورونا

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني في بيان رسمي اليوم الخميس، أن الفحوص كشفت إصابة لاعب خط وسطه نديم أميري بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع للعزل الصحي في منزله.

وبالتالي سيغيب النجم الألماني البالغ 24 عاما صاحب الأصول الأفغانية عن المواجهة المهمة عندما يحل فريقه ضيفا على لايبزيغ ضمن الجولة الـ19 من "البوندسليغا" بعد غد السبت.

ℹ️ Nadiem Amiri has tested positive for COVID-19 and has been in quarantine at home since Tuesday. pic.twitter.com/ztlCoRR00R — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 28, 2021

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ويحتل ليفركوزن المركز الثالث برصيد 32 نقطة متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف لايبزيغ، و10 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ42 نقطة.

المصدر: bayer04.de





