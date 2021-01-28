الكشف عن موعد مواجهة إسبانيا والبرتغال الودية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس أنه اتفق مع نظيره البرتغالي على موعد جديد لمباراة منتخبيهما الودية، التي كانت قد ألغيت في وقت سابق بسبب فيروس كورونا.

🚨 OFICIAL | La @rfef acuerda con la Federación Portuguesa recuperar el amistoso previo a la Euro.



🏟️ El partido entre la @SeFutbol y @selecaoportugal se celebrará en La Cartuja de Sevilla el 4 de junio.



➡️ Más info: https://t.co/eiWLznrzA3#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/DejrMZV2Ih — RFEF (@rfef) January 28, 2021

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وستقام المباراة في الـ4 من يونيو على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وكانت المباراة مقررة في يونيو 2020، لكنها ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما ذكر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيانه أنه يأمل في إقامة مباراة ودية أخرى لمنتخبه قبل انطلاق "يورو 2020" الصيف المقبل، وبالتالي الحفاظ على الخطط التي كانت موضوعة عام 2020.

المصدر: sefutbol.com