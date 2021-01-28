مانشستر يونايتد يدين الإساءات العنصرية تجاه نجميه بعد الخسارة على أرضه

أصدر مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا رسميا دان من خلاله الإساءات العنصرية التي تعرض لها نجماه أنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي عقب الخسارة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 أمس الأربعاء.

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وجاء في بيان مانشستر يونايتد الذي نشره عبر موقعه الرسمي: "الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية".

وأضاف: "نحن ندينها تماما ومن المشجع أن نرى الجماهير الأخرى تدين ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا".

وتابع البيان: "لا يتسامح مانشستر يونايتد مطلقا مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز ويلتزم بصورة طويلة الأمد بالحملة ضده من خلال مبادرة محاربة العنصرية. لا يزال تحديد هؤلاء الحمقى المجهولين مشكلة. نحث منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع هذا النوع من السلوك".

وبخسارة "الشياطين الحمر" توقف رصيده عند 40 نقطة في مركز الوصافة متخلفا بنقطة عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ41 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 8 نقاط وبقي متذيلا جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" بعد 20 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: manutd.com