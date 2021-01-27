كأس إيطاليا.. يوفنتوس يقسو على سبال برباعية ويضرب موعدا مع إنتر ميلان في نصف النهائي (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا عريضا على حساب ضيفه سبال برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية يوفنتوس كل من الإسباني ألفارو موراتا من ركلة جزاء وجيانلوكا فرابوتا والسويدي ديان كولوسيفسكي وفيديريكو كييزا في الدقائق 16 و33 و78 و90+4 على الترتيب.

كاس ايطاليا دور ربع النهائي | يوفنتوس 1 × 0 سبال | هدف اول يوفنتوس من ركلة جزاء " موراتا " HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/FupOzE3Q7R — GOLS (@Carolan53630719) January 27, 2021

كاس ايطاليا دور ربع النهائي | يوفنتوس 2 × 0 سبال | هدف الثاني يوفنتوس 👏🏻👏🏻💥💥 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/Lgu7s73R1s — GOLS (@Carolan53630719) January 27, 2021

كاس ايطاليا دور ربع النهائي | يوفنتوس 3 × 0 سبال | هدف الثالث يوفنتوس ديان كولوسيفسكي 👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/QpsUNHfKRE — GOLS (@Carolan53630719) January 27, 2021

كاس ايطاليا دور ربع النهائي | يوفنتوس 4 × 0 سبال | كييزا يسحب في الحارس و يسجل الرابع HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/V3SPVDvQgz — GOLS (@Carolan53630719) January 27, 2021

وغاب عن المباراة نجمي "السيدة العجوز" البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين فضل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس إراحتهما في مباراة اليوم.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، تأهل يوفنتوس للدور نصف النهائي من المسابقة، ليضرب موعدا ناريا مع إنتر ميلان الذي فاز بدوره على جاره ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي.

المصدر: RT