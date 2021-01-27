بعد وصوله إلى تركيا.. أوزيل يغلق الباب نهائيا أمام عودته لصفوف المنتخب الألماني

أغلق الألماني مسعود أوزيل الباب أمام عودته إلى اللعب في صفوف المنتخب الألماني، بعد توقيعه عقود انضمامه لثلاث سنوات إلى فنربخشه التركي قادما من أرسنال الإنجليزي اليوم الأربعاء.

وقال اللاعب البالغ 32 عاما والذي بدأ مشواره الكروي مع شالكه (2006-2008) ثم فيردر بريمن (2008-2010) خلال تقديمه الرسمي في اسطنبول وتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات ونصف "أتمنى النجاح لمنتخب ألمانيا، لكنني لن أحمل ألوانه مجددا".

وكان أوزيل من بين أفراد المنتخب المتوج بلقب مونديال 2014 وأحرز مع أرسنال لقب كأس إنجلترا في ثلاث مناسبات.

وكان النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني (2010-2013) محور جدل تركي-ألماني بعدما أعلن اعتزاله اللعب مع "المانشافت" عقب الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، وذلك بعدما اتهم مسؤولي اللعبة في البلاد بالعنصرية.

Looking good in Yellow and Navy Blue, Mesut Özil! 🙂💛💙#FenerSignMesutpic.twitter.com/BkgmjrQrLF — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 27, 2021

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وأثار أوزيل حفيظة الألمان لالتقاطه عام 2018 صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هبّ للدفاع عن اللاعب التركي الأصل، معتبرا ما صدر بحق الأخير "غير مقبول" و"عنصري".

وفي يونيو 2019، عقد أوزيل حفل قرانه في اسطنبول وشارك أردوغان وزوجته أمينة في الحفل كشاهدين على الزواج.

واستبعد أوزيل عدة أشهر عن تشكيلة أرسنال حيث كان الأعلى أجراً في تاريخه لتقاضيه وفق التقارير 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا (480 ألف دولار).

وأثار الجدل عندما انتقد في العام 2019 معاملة الصين للأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، فيما حيّد أرسنال نفسه عن الموضوع.

وسيرتدي أوزيل مع فنربخشه القميص رقم 67، وهما أول رقمين من الرمز البريدي لمقاطعة زونغولداك التركية حيث تنحدر عائلته.

المصدر: "أ ف ب"