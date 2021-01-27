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رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال في كأس إيطاليا

الرياضة

رونالدو خارج قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال في كأس إيطاليا
Reuters
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أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سبال المقررة مساء اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وفضل بيرلو إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا.

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وضمت قائمة "السيدة العجوز" 23 لاعبا، كالتالي:

- في حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو وبوفون

- في خط الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميريل، دي باردو، دراجوسين وفرابوتا

- في خط الوسط: آرثر ميلو، رامزي، ماكيني، كييزا، رابيو، برنارديسكي، فاجيولي وكولوسيفسكي

- في خط الهجوم: موراتا ودا جراكا

وسيتأهل الفائز في المباراة إلى الدور قبل النهائي من المسابقة لملاقاة إنتر ميلان الذي فاز بدوره على جاره ميلان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن الدور ربع النهائي.

المصدر: Juventusfcar/twitter

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