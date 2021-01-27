رسميا.. الروسي كوكورين ينضم إلى فيورنتينا الإيطالي
أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الروسي ألكسندر كوكورين البالغ 29 عاما قادما من سبارتاك موسكو.
وكتب النادي الإيطالي عبر صفحته الرسمية في "تويتر" باللغة الروسية: "أهلا وسهلا ألكسندر كوكورين".
واختار المهاجم المولود في الـ19 من مارس عام 1991، القميص رقم 91 ليمثل به فريقه الجديد.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝
I dettagli 🔗 https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
ووصل كوكورين إلى مدينة فلورينسي أمس الأول وتخطى الاختبارات الصحية والبدنية بنجاح ليعلن نادي فيورنتينا اليوم بشكل رسمي انضمامه للفريق لغاية صيف عام 2024.
Kokorin è Viola ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentinapic.twitter.com/kSkjEyIw6G— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
ولعب كوكورين مع سبارتاك 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.
Kokorin è qui.#ForzaViola 💜 #Fiorentinapic.twitter.com/MVqXEgpHWI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Tra un recupero e l’altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni 💜#ForzaViola ⚜️ #Fiorentina#Kokorinpic.twitter.com/lkgTQyveb5— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
ومثل كوكورين أندية سوتشي ودينامو موسكو وزينيت وحقق مع الأخير بطولات الدوري الروسي والكأس والسوبر.
ولعب كوكورين بقميص المنتخب الروسي 48 مباراة سجل خلالها 12 هدفا.
المصدر: acffiorentina.com + rsport.ria.ru