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بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل في "ديربي الغضب"

الرياضة

بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل في
AFP MIGUEL MEDINA
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افتتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان باب التسجيل في المباراة التي تجمع حاليا فريقه ضد جاره إنتر في ديربي مدينة ميلان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

وسجل إبراهيموفيتش هدفه في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول، عندما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وجهزها لنفسه داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بين 4 من لاعبي المنافس، لترتطم بالقائم الأيمن لحارس الإنتر وتتابع طريقها لمعانقة الشباك.

المصدر: RT

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