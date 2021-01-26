بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفتتح التسجيل في "ديربي الغضب"
AFP MIGUEL MEDINA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pn56
افتتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان باب التسجيل في المباراة التي تجمع حاليا فريقه ضد جاره إنتر في ديربي مدينة ميلان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.
وسجل إبراهيموفيتش هدفه في الدقيقة الـ31 من عمر الشوط الأول، عندما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وجهزها لنفسه داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بين 4 من لاعبي المنافس، لترتطم بالقائم الأيمن لحارس الإنتر وتتابع طريقها لمعانقة الشباك.
هدف ميلان الأول أمام الإنتر عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش 😍— أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) January 26, 2021
⚫️🔴
🎥 @if24hd_pic.twitter.com/1e20BrMONj
المصدر: RT