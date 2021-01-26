بوفون يواجه عقوبة الإيقاف لتعديه على "الذات الإلهية" (فيديو)

ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" اليوم الثلاثاء، أن جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس يواجه خطر الإيقاف بسبب تفوهه خلال مباراة بارما بعبارة تعتبر أسوأ أنواع الشتائم في إيطاليا.

As expected, Juventus goalkeeper Gigi Buffon has been deferred to the disciplinary commission for using a ‘blasphemous phrase’ during the Parma game and is facing a ban https://t.co/rjV5TdkgLV#Juventus#Parma#SerieA#SerieATIMpic.twitter.com/FZf4rhrPIv — footballitalia (@footballitalia) January 26, 2021

وحسب تقرير الصحيفة الإيطالية، فإن الكاميرات التقطت بوفون وهو يصرخ ويوجه التعليمات لزميله مانولو بورتانوفا في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء الذي جمع فريقه مع مضيفه بارما في الـ19 من ديسمبر الماضي ضمن الجولة الـ13 من "الكالتشيو" والذي انتهى لمصلحة "السيدة العجوز" برباعية نظيفة.

وأضاف التقرير أن بوفون استخدم عبارة شتم بها "الذات الإلهية" خلال توجيه التعليمات، ولذلك تمت إحالته للجنة التأديبية، وفي حال تم التأكد من الواقعة، فمن المرجح أن يتلقى بوفون عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.

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وأصبحت عقوبة هذه العبارات أكثر تواترا مع المباريات التي تلعب خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري، حيث يمكن بسهولة التقاطها والتعرف عليها بواسطة الميكروفونات الموجودة بجانب الملعب.

المصدر: football-italia.net