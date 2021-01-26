وزارة الصحة المصرية تنفي "مزاعم" سلوفينيا حول تسمم لاعبيها قبيل مواجهة "الفراعنة" في مونديال اليد

نفت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء مزاعم الاتحاد السلوفيني لكرة اليد حول تسمم 12 من لاعبي منتخبه خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر بين 13 و31 يناير الجاري.

وكان الاتحاد السلوفيني استنكر الاثنين التنظيم المصري "الجائر" لبطولة العالم، بعد تعرض 12 من لاعبيه لتسمم غذائي يوم المباراة الحاسمة مع منتخب "الفراعنة".

وكتب الأمين العام للاتحاد السلوفيني لكرة اليد غوران تسفييتش بعد التعادل 25-25 مع مصر والإقصاء من الدور الرئيسي بفارق نقطة عن المضيف: "لسنا راضين عن التنظيم الجائر لبطولة هذه السنة في مصر".

وتابع البيان: "نحو 12 لاعبا (!) من منتخبنا تعرضوا لتسمم غذائي في الساعات الـ24 التي سبقت مباراتنا مع مصر"، مضيفا أن المنظمين المصريين "لم يكترثوا كثيرا" بالمسألة.

لكن وزارة الصحة والسكان المصرية ردت عبر علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية المشرفة على خطة التأمين الطبي بالوزارة، حيث قال: "بمراجعة سجلات العيادات المتواجدة داخل الفنادق لم يتم تسجيل أو رصد أي حالات تعاني من أعراض تشير إلى الإصابة بنزلات معوية منذ بداية البطولة وحتى اليوم، موضحا أنه يتم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 4000 فرد داخل الفقاعة الطبية ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، وكذلك متابعة التزام جميع المشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد".

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ولفت عيد إلى متابعته باستمرار "أعمال الرقابة على الأغذية ومياه الشرب بفنادق الإقامة عن طريق المرور الميداني الدوري لفرق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، على المطاعم بفنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، حيث يتم سحب عينات من الأغذية ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود، وكذلك سحب عينات من مياه حمامات السباحة والصرف الصحي، وإرسالها إلى المعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة".

وأكد "أن نتائج جميع العينات التي تم سحبها منذ بداية البطولة حتى اليوم مطابقة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها".

وكان الاتحاد السلوفيني الذي بلغ منتخبه نصف نهائي كأس أوروبا 2020 قد شرح "كان الشبان يصرخون من الألم، يتقيؤون ويهرعون إلى الحمام وكأن حياتهم تعتمد على ذلك".

وأقام السلوفينيون في فندق واحد وسط القاهرة مع منتخبات مصر والدنمارك والسويد وغيرها من المنتخبات، ضمن فقاعة صحية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا القصر الذي يعود الى القرن التاسع عشر، تتقاسم المنتخبات نفس مساحة الطعام لكن لكل منها صالة خاصة ومائدة مختلفة.

وأردف الاتحاد السلوفيني قائلا "قبل المباراة بقليل تمدد في غرف الملابس بلاج بلاغوتينشيك أضخم اللاعبين لدينا وأقواهم، بسبب الآلام القوية وانهار لدرجة أننا أعدناه إلى الفندق"، مشيرا أيضا إلى غياب اللاعبين ستاش سكوبي ودراغان غاييتش للسبب عينه.

وختم البيان: "بعد المباراة وتقديم تقرير مفصل حول صحة اللاعبين، اتصلت بنا وزارة الصحة المصرية"، مشيرا الى عدم اتخاذ قرارات جذرية.

وكانت سلوفينيا تأمل في لعب دور الحصان الأسود، بيد أن التعادل 25-25 مع مصر حرمها فرصة التأهل إلى ربع نهائي المونديال.

المصدر: "أ ف ب"