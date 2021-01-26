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الفلبين تلغي استضافتها لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021

الرياضة

الفلبين تلغي استضافتها لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021
AFP JOSEPH EID
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ألغت الفلبين اليوم الثلاثاء استضافتها للجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021، بسبب قيود السفر التي تهدف لاحتواء كوفيد-19.

وكانت مباريات التصفيات مقررة الشهر المقبل في بيئة معزولة في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة تقع بشمالي العاصمة مانيلا.

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وقال الاتحاد الفلبيني لكرة السلة في بيان: "بذلنا الكثير من الجهد لاستضافة تصفيات كأس آسيا المقبلة، ولهذا السبب نعلن بحزن بالغ أن هذا لن يحدث".

وحرمت مخاوف من سلالات جديدة لفيروس كورونا الاتحاد الفلبيني لكرة السلة من الحصول على استثناءات حكومية من قيود السفر للرياضيين الزائرين.

وتقام نهائيات كأس آسيا في جاكرتا في أغسطس.

المصدر: "رويترز"

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