توتنهام يقلب الطاولة على ويكومب في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه يوم الاثنين على مضيفه ويكومب بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

وافتتح ويكومب الذي يتذيل فرق دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) باب التسجيل عن طريق فريد أونيدينما في الدقيقة الـ25، وعادل للضيوف الويلزي غاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

Jose Mourinho's men went marching on to the #EmiratesFACup fifth round after coming from a goal down to beat Wycombe Wanderers.



Tanguy Ndombele's second goal was special. pic.twitter.com/XH08Jd4d8R — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 25, 2021

وعانى توتنهام (خامس التشامبيونزليغ) كثيرا لفك شيفرة شباك أصحاب الأرض التي بقيت عصية في الشوط الثاني حتى الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء عندما سجل هاري وينكس هدف التقدم لتوتنهام، قبل أن يضيف زميله الفرنسي تانغي ندومبيلي هدفين في الدقيقتين 87 و90+3.

🗓️ | We will face @SpursOfficial in the fifth round of the #EmiratesFACup next month.



Tie details will be confirmed in due course. #EFC 🔵 pic.twitter.com/jQbnCs8Lcv — Everton (@Everton) January 25, 2021

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وسيواجه توتنهام في الدور ثمن النهائي للمسابقة فريق إيفرتون الفائز بدوره في الدور الرابع على ضيفه شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة أمس الأحد.

المصدر: RT