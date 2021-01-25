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توتنهام يقلب الطاولة على ويكومب في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

توتنهام يقلب الطاولة على ويكومب في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
AFP
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تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه يوم الاثنين على مضيفه ويكومب بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدور الرابع من المسابقة.

وافتتح ويكومب الذي يتذيل فرق دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) باب التسجيل عن طريق فريد أونيدينما في الدقيقة الـ25، وعادل للضيوف الويلزي غاريث بيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وعانى توتنهام (خامس التشامبيونزليغ) كثيرا لفك شيفرة شباك أصحاب الأرض التي بقيت عصية في الشوط الثاني حتى الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء عندما سجل هاري وينكس هدف التقدم لتوتنهام، قبل أن يضيف زميله الفرنسي تانغي ندومبيلي هدفين في الدقيقتين 87 و90+3.

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وسيواجه توتنهام في الدور ثمن النهائي للمسابقة فريق إيفرتون الفائز بدوره في الدور الرابع على ضيفه شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة أمس الأحد.

المصدر: RT

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