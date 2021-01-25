الروسي كوكورين يصل إيطاليا تمهيدا لانضمامه إلى فيورنتينا (فيديو)
نشر نادي فيورنتينا الإيطالي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الاثنين مقطع فيديو وصورا تظهر وصول الروسي ألكسندر كوكورين نجم سبارتاك موسكو إلى مدينة فلورينسي تمهيدا لانضمامه للفريق.
"Forza Viola!" 👋👍#ForzaViola 💜 #Fiorentina#Kokorinpic.twitter.com/UuP4u4HPlw— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2021
KOKORIN | 🎙️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
"Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91" #ForzaViola 💜 #Fiorentinapic.twitter.com/tKtdoDmGYr
وكان نادي سبارتاك قد أعلن في بيان منذ عدة أيام عبر حسابه في "تويتر" قرب انتقال لاعبه البالغ 29 عاما إلى فيورنتينا، قائلا: "خلال الأيام القليلة المقبلة، سيسافر ألكسندر كوكورين إلى إيطاليا، وفي حال تجاوزه الفحص الطبي بنجاح، سيصبح لاعبا لفيورنتينا".
وأضاف البيان: "قبل مغادرته إلى فيورنتينا، ودع كوكورين فريقه وشكره على الأشهر الستة التي قضاها في صفوفه".
Sasha 🤜#ForzaViola 💜 #Fiorentina#Kokorinpic.twitter.com/4ocv3kLhr8— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
Stiamo arrivando! 📍🇷🇺✈️#ForzaViola 💜 #Fiorentina#Kokorinpic.twitter.com/NLs1xufGMt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 25, 2021
ولعب كوكورين مع سبارتاك 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.
المصدر: spartak.com + acffiorentina