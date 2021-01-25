تقارير: تشيلسي يقيل لامبارد ويعين منبوذ سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن تشيلسي قرر إقالة مدربه فرانك لامبارد من تدريب الفريق بسبب تردي النتائج في الفترة الأخيرة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن إدارة تشيلسي بقيادة رومان أبراهيموفيتش اتخذت قرارا بالاستغناء عن خدمات لامبارد منتصف الموسم.

وأضاف التقرير أن تم إبلاغ اللاعبين بعدم القدوم لمقر التدريبات الخاص بالفريق في لندن حتى فترة ما بعد الظهر لحين اتخاذ القرار النهائي بخصوص الجهاز الفني.

Reports suggest Frank Lampard is set to be sacked as Chelsea boss, with Thomas Tuchel coming in to replace him pic.twitter.com/aaHydlKlBQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 25, 2021

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي تعرض لـ5 هزائم في آخر 8 مباريات، ويحتل المركز التاسع مع 29 نقطة في الدوري المحلي متخلفا بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد المتصدر.

وأوضحت أن أبراهيموفيتش لن يرضى أن لا يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، عقب إنفاق ما يزيد عن 200 مليون إسترليني في الصيف الماضي.

Thomas Tuchel is set to replace Frank Lampard at Chelsea. He will sign a four-and-a-half year contract with the Blues. (Source: RMC Sport) pic.twitter.com/KmC1pbp3nA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 25, 2021

وأكدت"سكاي" النسخة الألمانية تعيين الألماني توماس توخيل ليكون بديلا للامبارد في قيادة تشيلسي، ليأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إقالته في باريس سان جيرمان.

فيما أكدت تقارير إعلامية تعيين توخيل وتقاضيه راتبا يقارب 4.5 مليون يورو بالموسم.

ولم يصدر عن النادي الإنجليزي أي تعليق رسمي حتى هذه اللحظة بخصوص التقارير عن إقالة المدرب أو تعيين جهاز تدريبي جديد لبقية الموسم.

وفي أبرز ردود الفعل الأولية، انتقد مهاجم توتنهام وبرشلونة الإسباني ومنتخب انجلترا السابق غاري لينيكر الذي يعمل معلقا في إذاعة "بي بي سي" البريطانية القرار المحتمل لتشلسي بقوله: "أمر سخيف (إقالة لامبارد) بعد أول سلسلة سلبية له".

وأضاف: " من الطبيعي أن يحتاج المدرب إلى مزيد من الوقت لا سيما مع التعاقدات الجديدة التي أجراها النادي خلال الصيف، الصبر سمة نادرة في الرياضة، لن يتعلموا".

المصدر: "وكالات"