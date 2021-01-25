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شاهد.. ماكغريغور يخرج بعد القتال مع بوارييه على عكاز

الرياضة

شاهد.. ماكغريغور يخرج بعد القتال مع بوارييه على عكاز
Reuters Jeff Bottari
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تعرض المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور لإصابة في ساقه خلال هزيمته أمام الأمريكي داستن بوارييه في النزال الثأري الذي جمعهما الأحد في أبوظبي ضمن دورة UFC 257 للفنون القتالية المختلطة

وجاء ماكغريغور إلى المؤتمر الصحفي عقب المواجهة مستندا على عكاز، وهو يعرج ويميل بصعوبة على ساقه اليمنى.

كما نشر حساب منظمة القتال "UFC" على "إنستغرام"، مقطع فيديو للقاء بين المقاتلين الأمريكي بوارييه والإيرلندي ماكغريغور بعد نزالهما وجها لوجه.

وقال ماكغريغور لمنافسه: "كسرت ساقي بالكامل! عمل رائع ، تهانينا".
ودمر بوارييه ساق الإيرلندي بتوجيه عدة ركلات منخفضة.

وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية بالضربة الفنية القاضية، بعدما وجه سلسلة من اللكمات على مستوى الوجه لماكغريغور، الذي لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف بعدها الحكم النزال، معلنا فوز الأمريكي.

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وثأر بذلك بوارييه من خسارته أمام ماكغريغور في النزال بينهما في سبتمبر 2014، ضمن دورة "UFC 178" للفنون القتالية المختلطة.

ويعتبر هذا الفوز هو الـ27  لبوارييه خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، بينما مني ماكغريغور بالهزيمة الخامسة في 27 نزالا.

المصدر: وكالة "نوفستي" + instagram/ufcrussia

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