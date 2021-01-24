بوارييه يسحق ماكغريغور.. "UFC" ينشر فيديو لأبرز المواجهات

نشر حساب "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، مقطع فيديو لأبرز أحداث بطولة "يو إف سي 257"، التي جرت صباح اليوم الأحد في أبو ظبي، والتي شهدت 11 نزالا للسيدات والرجال لأوزان مختلفة.

واكتسح المقاتل الأمريكي، داستن بوارييه، منافسه الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الرئيسي للبطولة، وألحق به هزيمة ساحقة بالضربة الفنية القاضية، ليثأر من خسارته في المواجهة الأولى بينهما بالضربة القاضية، في سبتمبر 2014، ضمن دورة "UFC 178".

وأسفرت نتائج النزالات الأخرى كالآتي:

انتصار الأمريكي داستن بوارييه على الإيرلندي كونور ماكغريغور، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية.

فوز الأمريكي ميخائيل شاندلير على الأسترالي دان هووكر، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى.

انتصار البرازيلية مارينا رودريغيز (22-1-2) على أماندا ريباس بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية في فئة وزن الذبابة للسيدات.

تفوق الإسكتلندية جوان كالديروود على الأمريكية جيسيكا آي، بقرار إجماع الحكام بعد الجولة الثالثة.

تغلب الأوزبكي محمود مرادوف على الأمريكي أندرو سانشيز، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة.

النزالات التمهيدية:

انتصر الروسي موفسار إيفلويف على منافسه الأمريكي نِك لينتز بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة.

فاز الروسي أرمان تساروكيان على الأمريكي مات فريفولا، بقرار إجماع الحكام بعد الجولة الثالثة.

انتصر الأمريكي براد ترافرس على البرازيلي أنطونيو كارلوس جونيور، بإجماع قرار الحكام بعد الجولة الثالثة.

تغلبت الأمريكية جوليانا بينا على مواطنتها سارة ماكمان، بالإخضاع في الجولة الثالثة.

انتصر البولندي مارتسين براخنيو على الأمريكي خليل رونتري، بإجماع قرار الحكام بالجولة الثالثة.

فاز السويدي أمير البازي على الكازاخي جالغاس جوماغولوف، بإجماع قرار الحكام بالجولة الثالثة.

المصدر: وكالات