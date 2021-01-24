فاجعة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد لكرة القدم إثر تحطم طائرة

لقي رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم، و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، صباح اليوم الأحد، إثر سقوط طائرتهم.

ووقع الحادث عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".

وقال نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، عبر حسابه على موقعه "إنستغرام"، إن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاغنر".

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41 — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) January 24, 2021

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة غويانيا عاصمة ولاية غوياس التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق "بالماس ريجاتاس" ومضيفه "فيلا نوفا"، غدا الاثنين.

وأعاد هذا الحادث إلى الذاكرة فاجعة تحطم طائرة نادي تشابيكوينسي البرازيلي في عام 2016، والتي أدت إلى مصرع الغالبية العظمى من لاعبي الفريق وطاقمه الفني والإداري.

المصدر: وكالات