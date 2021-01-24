رسميا.. الكشف عن مدة غياب عمر السومة عن الملاعب ومباريات الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، رسميا غياب مهاجمه السوري عمر السومة عن المشاركة مع الفريق لمدة أسبوعين، بسبب إصابته بتمزق في العضلة الضامة اليسرى.

وقال نادي الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة تعرضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، وحاجته للعلاج لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن #عمر_السومة عن تعرضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى. pic.twitter.com/A4PMATBzT8 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 23, 2021

و سيغيب عمر السومة بالتالي عن مواجهة الاتفاق مساء اليوم الأحد، في الدمام، وذلك ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما سيغيب المهاجم السوري، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، عن مواجهتي الباطن والوحدة، في الجولتين التاليتين.

وتعرض عمر السومة (31 عاما) للإصابة أمام أبها (3-0) في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، والتي أحرز فيها السومة هدفين.

المصدر: وكالات