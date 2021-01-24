مهاجم أتالانتا حاول السخرية من "إبرا".. وعندما سمع رده التزم الصمت وابتعد

حاول مهاجم أتالانتا، دوفان زاباتا، السخرية من نجم ميلان، المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، خلال مباراة الفريقين، أمس ألسبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي، لكنه تلقى ردا صاعقا.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الكولومبي زاباتا، قال للمهاجم السويدي خلال انتظار قرار تقنية الفيديو "فار" حول إحدى اللعبات التي طالب خلالها لاعبو ميلان باحتساب ركلة جزاء: "لا يمكنك إنهاء مباراة بدون الحصول على ركلات الجزاء.. هل تريد إحراز الهدف الـ13 (في مسابقة الدوري هذا الموسم)؟".

وجاء رد إبراهيموفيتش صاعقا، حيث خاطب زاباتا قائلا: "ما الذي تتحدث عنه؟ سجلت أهدافا أكثر من عدد المباريات التي لعبتها أنت في حياتك".

وبعد سماعه رد "إبرا"، ابتعد زاباتا دون أن يتلفظ بأي كلمة.

وأكد "كالتشيو ميركاتو"، أن كلام إبراهيموفيتش صحيح، حيث أن النجم السويدي سجل 498 هدفا في مسيرته، بينما لعب زاباتا 371 مباراة فقط حتى الآن.

وانتهت مواجهة ميلان وضيفه أتالانتا، بفوز الضيوف بثلاثة أهداف دون رد، وتكفل زاباتا، بتسجيل الهدف الثالث.

المصدر: "كالتشيو ميركاتو" + "ماركا"