كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح ويحدد موقفه من مشاركته في لقاء مانشستر الليلة

صرح مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأن نجم فريقه، محمد صلاح، سيشارك أساسيا في مباراة "الريدز" ومانشستر يونايتد، المقررة مساء اليوم الأحد، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع "liverpoolecho"، إن "صلاح سيشارك بنسبة كبيرة (في مباراة مانشستر يونايتد)، ولا أعتقد أن ذلك سر كبير".

وعن مستقبل الفرعون المصري الذي تتبقى عامين في عقده مع ليفربول، قال المدرب الألماني: "نحن لا نتكلم عن أشياء نظن أنها مهمة، هذا أمر نادر، يتم طرح الأسئلة ونجيب عليها ثم يبدو أننا قد بدأنا الحديث عن الموضوع، أغلب الأحيان لا نفعل ذلك، لن ندع عقد صلاح يعطل موسمنا".

وشارك صلاح كبديل في المباراة الأخيرة التي خسرها فريقه أمام ضيفه بيرنلي، يوم الخميس الماضي، في الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأثار النجم المصري، جدلا واسعا في الأسابيع القليلة الماضية، بعدما لمح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول والانضمام إلى أحد عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وكان صلاح، توج أمس السبت، بجائزة أفضل لاعب في صفوف "الريدز" عن شهر ديسمبر الماضي، حيث أحرز 6 أهداف في 8 مباريات.

المصدر: liverpoolecho