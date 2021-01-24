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أول تعليق لماكغريغور بعد خسارته بالضربة القاضية أمام بوارييه (فيديو)

الرياضة

أول تعليق لماكغريغور بعد خسارته بالضربة القاضية أمام بوارييه (فيديو)
Reuters
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علق الإيرلندي، كونور ماكغريغور، على خسارته أمام متحديه الأمريكي، داستن بوارييه، بالضربة القاضية، في النزال الثأري الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في أبوظبي، ضمن دورة "UFC 257".

وقال ماكغريغور بعد خسارته النزال في الجولة الثانية: "لم أخض أي نزال منذ أكثر من عام. لقد أصبحت ضربات القدم من الأسفل (Low kick) مشكلة كبيرة بالنسبة لي".

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واستبعد المقاتل الإيرلندي، البالغ عمره 32 عاما، إمكانية اعتزاله بعد هذه الخسارة الفادحة، حيث قال: "الهزيمة يجب نسيانها، وسأعود مجددا.. ستتابعونني في العام 2021. يجب علي أن أبقى نشيطا".

وأكمل: "أريد الآن قضاء بعض الوقت مع عائلتي، وبعد ذلك سأعود إلى العمل".

وكان هذا النزال الثاني بين ماكغريغور وبوارييه، بعد الأول في العام 2014، الذي فاز به المقاتل الإيرلندي بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

يذكر أن ماكغريغور، بطل "UFC" في وزنين مختلفين سابقا، خاض آخر نزال له يوم 18 يناير 2020، وتغلب فيه على الأمريكي دونالد سيرونه، وأعلن عقب ذلك بفترة اعتزاله، لكنه تراجع في وقت لاحق عن قراره لمواجهة بوارييه في نزال ثأري.

المصدر: championat.com

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