إنتر يتعثر أمام أودينيزي وكونتي يتعرض للطرد (فيديو)

أهدر إنتر ميلان فرصة تصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعرض مدربه أنطونيو كونتي للطرد في التعادل دون أهداف، في ضيافة أودينيزي، أمس السبت، في المرحلة الـ19 من "الكالتشيو".

وسافر إنتر لمواجهة مضيفه أودينيزي بروح معنوية عالية، بعد الفوز في الجولة الماضية 2-0 في مباراة قمة على يوفنتوس، لكنه لم يستغل تراجع صاحب الأرض الذي أصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه أمام "النيراتزوري" في الدوري هذا الموسم.

وشهدت الدقيقة 90 من المباراة، اعتراض كونتي على قرارات الحكم، فابيو ماريسكا، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، قبل أن يتفوه المدرب الإيطالي بكلمات أخرى، ما دفع الحكم لمنحه البطاقة الحمراء.

Antonio Conte saw red 😡 pic.twitter.com/wVH7wUrtK0 — ESPN FC (@ESPNFC) January 23, 2021

وبقي إنتر في المركز الثاني في جدول ترتيب "الكالتشيو"، برصيد 41 نقطة، ويتخلف بفارق نقطتين عن ميلان، الذي خسر 0-3 أمام أتلانتا.

المصدر: RT