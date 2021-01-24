طرد المغربي أبو زعيتر من منظمة "UFC" قبيل نزاله ضد فريفولا

استبعد البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة، عثمان أبو زعيتر، من منظمة "UFC"، قبيل نزاله أمام الأمريكي، مات فريفولا، الذي كان مقررا صباح اليوم الأحد، في أبوظبي.

وقال رئيس منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، في تصريحات إعلامية، إن عثمان أبو زعيتر "خرق بروتوكول الأمان المتعلق بالحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال انتهاكه قواعد الصحة والسلامة".

وأوضح أن البطل المغربي، خرج من العزلة (في الفندق) وأدخل شخصا من الخارج غير مخول له الدخول، عبر إعطائه السوار الخاص به، حسب ما رصدته كاميرات المراقبة، وهو ما يشكل تهديدا لسلامة باقي المشاركين في أمسية "UFC 257".

وأكمل وايت: "ألغينا نزال أبو زعيتر وطردناه من منظمة UFC".

وحرم بذلك أبو زعيتر (30 عاما)، من خوض نزاله الـ14 في مسيرته الاحترافية، علما بأنه انتصر في جميع نزالاته الـ13 السابقة.

المصدر: .championat.com