"ذئاب" روما تنقض على سبيزيا في مواجهة "مجنونة"

انتزع روما فوزا مثيرا من ضيفه سبيزيا (4-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإسباني بورخا مايورال هدفين لفريق العاصمة روما، في الدقيقتين (17 و53)، بينما تكفل زميله المدافع الهولندي ريك كارسدورب بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 55، والإيطالي لورنزو بيليغريني بتسجيل الهدف الرابع، في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للمباراة.

بينما وقع على ثلاثية سبيزيا كل من المهاجمين، روبرتو بيكولي (د. 24)، والبرازيلي دييغو فارياس (د. 59)، ودانييلي فيردي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

ورفع روما رصيده بذلك، إلى 37 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد سبيزيا عند 18 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT