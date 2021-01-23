سوسييداد يعير المهاجم البرازيلي جوزيه إلى وولفرهامبتون

انتقل المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه من ريال سوسييداد الإسباني إلى وولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه، بحسب ما أعلن الناديان اليوم السبت.

وكتب سوسييداد في بيان: "توصل ريال سوسييداد إلى اتفاق مع وولفرهامبتون من أجل إعارة ويليان جوزيه حتى 30 يونيو 2021. يملك الفريق الإنجليزي خيار الشراء".

أما وولفرهامبتون، فأضاف: "سيجلب خيارا هجوميا جديدا لنونو إسبيريتي سانتو (المدرب البرتغالي للفريق)".

وبحسب الصحف الإسبانية، يبلغ خيار شراء المهاجم البرازيلي بين 20 و25 مليون يورو.

وسجل جوزيه هذا الموسم، 6 أهداف وصنع هدفا واحدا في 21 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق الباسكي.

ويحتل وولفرهامبتون، المركز الـ14 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 22 نقطة.

المصدر: "أ ف ب"