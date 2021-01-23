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توقعات حبيب لـ"معركة" ماكغريغور وبوارييه في أبو ظبي اليوم

الرياضة

توقعات حبيب لـ
AFP /Reuters
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توقع البطل الروسي المعتزل، حبيب نورمحمدوف، فوز الأمريكي داستن بوارييه على النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال الذي يجمعهما مساء اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونقل موقع "BJ Penn" عن حبيب قوله: "في بداية النزال، الأفضلية ستكون لكونور ماكغريغور. لكن في الجولة الثالثة أو الرابعة، سيتمكن داستن بوارييه من هزيمة هذا الرجل".

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ويستعد ماكغريغور وبوارييه للنزال "الثأري" المرتقب بينهما، اليوم السبت، في جزيرة "القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 257" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، وبحضور جماهيري.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف فاز على كونور ماكغريغور في عام 2018، وعلى داستن بوارييه في عام 2019.

المصدر: RT 

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