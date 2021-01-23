فيديو يحدد المسؤول عن فضيحة ريال مدريد في كأس إسبانيا

حقق فريق ألكويانو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، مفاجأة مدوية، بإقصائه ريال مدريد، من دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

ولم تتقبل جماهير الريال خسارة فريقها المباراة بنتيجة 2-1، أمام فريق مغمور، في الشوط الإضافي الثاني، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لاسيما وأن ألكويانو خاض الدقائق العشر الأخيرة بعشرة لاعبين، بعد طرد رومان لوبيز.

ووجه عشاق ريال مدريد انتقادات لاذعة للاعبي الفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد هذا الإقصاء المرير من مسابقة الكأس، وكان الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكثر اللاعبين الذين طالتهم موجة الانتقادات، بعد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مسؤوليته عن تلقي شباك الريال للهدف الثاني في الدقيقة 115، لعدم مشاركته في التغطية الدفاعية رفقة زملائه في ركلة ركنية سبقت الهدف.

مارسيلو ينبه فينيسيوس عدة مرات بضرورة مسك لاعب الخصم عند تنفيذ الركنية، وفينيسيوس لا حياة لمن تنادي .. وبسببه يأتي الهدف علينا 🤬



شوفوا بعينكم ⤵️ pic.twitter.com/knckX4ia0O — AlrealExpert Media 🎥 (@AlrealexpertM) January 21, 2021

وأظهر الفيديو، مطالبة قائد نادي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، من مواطنه فينيسيوس، بالعودة لمساندة زملائه في الدفاع خلال الركلة الركنية، لكن اللاعب لم ينفذ التعليمات المطلوبة، الأمر الذي تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا متأخرا أنهى مشواره في مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: مواقع التواصل