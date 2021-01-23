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هدف لا يصد ولا يرد في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

هدف لا يصد ولا يرد في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)
E P L W O R L D/Twitter.com
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أحرز البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا"، هدفا رائعا، ليمنح فريقه وولفرهامبتون، الفوز 1-0 على تشورلي، المنتمي لدوري الدرجة السادسة، أمس الجمعة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسدد "فيتينيا"، المعار من بورتو، كرة لا تصد ولا ترد من مسافة 30 مترا، لتسكن شباك حارس مرمى تشورلي، في الدقيقة 12، وكانت هذه التسديدة الوحيدة لوولفرهامبتون على المرمى خلال اللقاء.

وعانى وولفرهامبتون، الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كثيرا قبل تجاوزه عقبة تشورلي المغمور، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: E P L W O R L D

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