هدف لا يصد ولا يرد في كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

أحرز البرتغالي فيتور فيريرا "فيتينيا"، هدفا رائعا، ليمنح فريقه وولفرهامبتون، الفوز 1-0 على تشورلي، المنتمي لدوري الدرجة السادسة، أمس الجمعة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وسدد "فيتينيا"، المعار من بورتو، كرة لا تصد ولا ترد من مسافة 30 مترا، لتسكن شباك حارس مرمى تشورلي، في الدقيقة 12، وكانت هذه التسديدة الوحيدة لوولفرهامبتون على المرمى خلال اللقاء.

ولفرهامبتون يبلغ دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على تشورلي بهدف نظيف سجلة فيتينها بهذهِ الطريقة الرائعة 🚀🔥pic.twitter.com/woa5iZ6WBZ — E P L W O R L D (@EPLworld) January 22, 2021

وعانى وولفرهامبتون، الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كثيرا قبل تجاوزه عقبة تشورلي المغمور، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: E P L W O R L D