 
مباشر

أوزيل: لا يهم أين أنت..

الرياضة

أوزيل: لا يهم أين أنت..
twitter/MesutOzil
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pm8i

نشر الألماني مسعود أوزيل صورة له عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، صورة له بقميصي فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، وناديه الحالي فنربختشه التركي لكرة القدم، وهو يقرأ الفاتحة.

وعلق أوزيل على الصورة: "لا يهم أين أنت، لا تنس أن الله موجود دائما من أجلك".

وانتقل أوزيل إلى صفوف فنربختشة، بعد أن توصل لاتفاق مع أرسنال بشأن فسخ عقده، وذلك عقب خروجه من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي استبعده عن تشكيلة أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، ولم يلعب أي دقيقة منذ 7 مارس الماضي.

وكان مسعود أوزيل، البالغ عمره 32 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في نادي أرسنال (450 ألف دولار أمريكي أسبوعيا).

بينما أشارت تقارير تركية، إلى أن راتب اللاعب الألماني مع فنربختشة سيصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا