أوزيل: لا يهم أين أنت..

نشر الألماني مسعود أوزيل صورة له عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، صورة له بقميصي فريقه السابق أرسنال الإنجليزي، وناديه الحالي فنربختشه التركي لكرة القدم، وهو يقرأ الفاتحة.

وعلق أوزيل على الصورة: "لا يهم أين أنت، لا تنس أن الله موجود دائما من أجلك".

No matter where you are, don't forget God is always there for you. 🤲🏼 #JummaMubarak#HayirliCumalarpic.twitter.com/tZw62A3YLR — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 22, 2021

وانتقل أوزيل إلى صفوف فنربختشة، بعد أن توصل لاتفاق مع أرسنال بشأن فسخ عقده، وذلك عقب خروجه من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي استبعده عن تشكيلة أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، ولم يلعب أي دقيقة منذ 7 مارس الماضي.

وكان مسعود أوزيل، البالغ عمره 32 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في نادي أرسنال (450 ألف دولار أمريكي أسبوعيا).

بينما أشارت تقارير تركية، إلى أن راتب اللاعب الألماني مع فنربختشة سيصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم.

المصدر: وكالات