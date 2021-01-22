لاتسيو يبرم صفقة "غريبة" مع مهاجر إفريقي لم يلعب كرة القدم قط!

أبرم فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، صفقة مثيرة للجدل، بضم لاعب إيفواري شاب، يبلغ من العمر 17 عاما، يدعى لارسون كوليبالي.

ووفقا لموقع "LazioNews24"، فإن كوليبالي لم يلعب كرة القدم أبدا، وتعاقد لاتسيو معه بقرار شخصي من رئيس النادي كلاوديو لوتيتو.

وأشار إلى أن رئيس النادي الإيطالي خاطر بدعوة لارسون، بناء على ما قيل له عن مواهب الفتى الإفريقي.

Lazio president Claudio Lotito announced the signing of 17-year-old Larsson Coulibaly.



The Ivorian teenager has never played competitive football, according to LazioNews24 🤷‍♀️ pic.twitter.com/fZU71o0gk5 — VBET News (@VBETnews) January 21, 2021

وقال المدير الرياضي لأكاديمية فريق لاتسيو، ماورو بيانكيسي: "حتى قبل بضعة أشهر لم يلمس الكرة قط، لكننا اكتشفنا الكثير من المواهب. لقد عانى كثيرا حيث كان يعيش، لقد جاء إلى روما بمفرده، ولديه قوة كبيرة. التقيت به بالصدفة. أخبرني أحد أصدقائي، وهو عامل اجتماعي، أن أقدم له هدية شخصية وأن أذهب لزيارة الصبي. تلقينا العديد من التقارير، ولكن هذه المرة وثقت به. كانت فرحة، ومفاجأة".

وأضاف: "لديه الموهبة، ولديه قيم، عليه أن يتعلم اللغة جيدا وأن يشعر بالراحة، لكننا سجلناه بعد الكثير من الجهد. وأصبح لاعب لاتسيو في 28 ديسمبر، وبجواز سفر إيطالي".

وسيلعب لارسون كوليبالي خلال الفترة الأولى مع فريق لاتسيو للشباب تحت 18 سنة.

ويحتل لاتسيو المركز السابع في الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 31 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر ميلان.

المصدر: وكالات