المهاجم الروسي كوكورين يغادر سبارتاك موسكو للالتحاق بفيورنتينا

أعلن نادي سبارتاك موسكو، أن مهاجمه الدولي الروسي، ألكسندر كوكورين، غادر الفريق تمهيدا لانضمامه لنادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم.

وقال فريق العاصمة الروسية في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر": "خلال الأيام القليلة المقبلة، سيسافر ألكسندر كوكورين إلى إيطاليا، وفي حال تجاوزه الفحص الطبي بنجاح، سيصبح لاعبا لفيورنتينا".

وأضاف البيان: "قبل مغادرته إلى فيورنتينا، ودع كوكورين فريقه وشكره على الأشهر الستة التي قضاها في صفوفه".

وقال سبارتاك في تغريدة أخرى، إنه توصل بالفعل لاتفاق مع فيورنتينا بشأن تعاقد الأخير مع كوكورين.

وسجل كوكورين صاحب الـ29 عاما، هدفين وصنع هدفين آخرين في 10 مباريات في كل المسابقات مع سبارتاك هذا الموسم.

ويحتل فيورنتينا، المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

المصدر: spartak.com