شبكة عالمية تعطي محمد صلاح أسوأ تقييم بين جميع اللاعبين في لقاء بيرنلي (صورة)

نال المصري محمد صلاح، أسوأ تقييم بين جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة ليفربول وبيرنلي أمس الخميس، التي انتهت بخسارة "الريدز" بهدف دون رد.

ولم يشارك صلاح في المباراة أساسيا، ودخل بعد ربع ساعة من انطلاق الشوط الثاني، بدلا من البلجيكي ديفوك أوريغي، لكن الفرعون المصري لم يقدم الإضافة المرجوة.

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وبعد نهاية اللقاء، نشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، نتائج تقييم لاعبي ليفربول وبيرنلي، حيث حصل صلاح على 6 نقاط من 10، وهو أضعف تقييم بين جميع لاعبي الفريقين الذين شاركوا في المباراة.

whoscored.com

وأوضحت الشبكة أن صلاح سدد على المرمى مرتين، واستحوذ على الكرة بنسبة 2.6 بالمئة، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 84 بالمئة.

في المقابل، اختارت "هوسكورد"، حارس مرمى بيرنلي، نيك بوب، رجلا للمباراة، بعدما منحته 8.3 نقطة من 10.

المصدر: whoscored.com